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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве маршрутка сбила трех пешеходов на пешеходном переходе, есть жертва – полиция

Водитель маршрутного автобуса проехал на красный сигнал светофора и сбил трех женщин, когда они шли по пешеходному переходу, сообщили в полиции Киева.

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Одна из пострадавших скончалась на месте
Одна из пострадавших скончалась на месте
Фото: kyiv.npu.gov.ua

4 октября в Киеве водитель маршрутного автобуса проехал на красный сигнал светофора и сбил трех пешеходов, проинформировала пресс-служба столичной полиции.

"Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе трех человек, в результате чего две женщины 1957-го и 1999 годов рождения были госпитализированы для оказания медицинской помощи в больничное учреждение, а третий пешеход – женщина 1946 года рождения – от полученных травм скончалась сразу на месте происшествия", – сказано в релизе.

Как сообщает "Киев оперативный" в Telegram, ссылаясь на слова свидетелей, водитель маршрутки "сказал, что у него отказали тормоза".

dtp.kiev.ua пишет в Facebook, что инцидент произошел на проспекте Свободы, 20. Одна из пострадавших, по данным паблика, в тяжелом состоянии.

https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/posts/1795119360653949

Теги: Киев, ДТП, жертвы, пострадавшие, женщины, маршрутка, светофор
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