В Киеве маршрутка сбила трех пешеходов на пешеходном переходе, есть жертва – полиция

Водитель маршрутного автобуса проехал на красный сигнал светофора и сбил трех женщин, когда они шли по пешеходному переходу, сообщили в полиции Киева.

4 октября в Киеве водитель маршрутного автобуса проехал на красный сигнал светофора и сбил трех пешеходов, проинформировала пресс-служба столичной полиции.

"Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе трех человек, в результате чего две женщины 1957-го и 1999 годов рождения были госпитализированы для оказания медицинской помощи в больничное учреждение, а третий пешеход – женщина 1946 года рождения – от полученных травм скончалась сразу на месте происшествия", – сказано в релизе.

Как сообщает "Киев оперативный" в Telegram, ссылаясь на слова свидетелей, водитель маршрутки "сказал, что у него отказали тормоза".

dtp.kiev.ua пишет в Facebook, что инцидент произошел на проспекте Свободы, 20. Одна из пострадавших, по данным паблика, в тяжелом состоянии.