Женщину переехал трактор под Кропивницким, она встала и пошла. Видео

Водитель трактора в Кировоградской области на большой скорости сбил женщину на пешеходном переходе и, не останавливаясь, поехал дальше. Мужчина объяснил, что из-за ковша не заметил пешехода.

В городе Новоархангельск Кировоградской области трактор сбил и переехал женщину, когда она шла по пешеходному переходу. Соответствующее видео опубликовано в Instagram-паблике Novoarhangelsk.

На видео видно, как девушка переходит дорогу по пешеходному переходу. В этот момент трактор поворачивает направо и на внушительной скорости бьет девушку по голове ковшом. Она отскакивает и падает прямо под колеса транспорта, а водитель, не останавливаясь, едет дальше.

После этого пострадавшая смогла сесть, а подбежавшие к ней люди подняли ее и помогли отойти в сторону.

Как сообщает телеканал "1+1", потерпевшую осмотрели медики, от госпитализации она отказалась. Правоохранители начали расследование и выясняют, с какой скоростью двигался трактор. Как объяснил водитель, из-за ковша он не увидел человека на переходе.