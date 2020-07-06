В Польше случилась авария с участием нескольких автобусов, пострадали украинцы

Две украинки пострадали в результате ДТП в Польше, одна из них в больнице, вторая уже выписалась.

В Польше произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и микроавтобуса. Среди пострадавших две украинки, сообщил "РБК-Украина" директор консульского департамента Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, инцидент произошел 5 июля около 20.00 на автодороге между населенным пунктом Рогова и Дзвижина в Западнопоморском воеводстве.

"Произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса. По предварительной информации консульства Украины в Гданьске, в результате ДТП две гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести", – сообщил Погорельцев.

В комментарии "Укринформу" Погорельцев добавил, что одной украинке оказана первая медпомощь и она выписана из больницы. Вторая находится в больнице города Колобжег, угрозы ее жизни нет.