Ефремов выплатил компенсацию сыну погибшего в ДТП

Российский актер Михаил Ефремов выплатил 800 тыс. рублей старшему сыну Сергея Захарова, который погиб в результате аварии, спровоцированной актером в центре Москвы.

Осужденный на восемь лет за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов возместил моральный ущерб за смерть Сергея Захарова. Об этом 1 октября сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

По информации агентства, актер выплатил старшему сыну погибшего 800 тыс. рублей.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Адвокатом Ефремова во время судебного процесса был Пашаев. 21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от его услуг, однако 25 августа стало известно, что актер заключил новое соглашение с Пашаевым.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП, то признавая, то отрицая ее. Пашаев настаивал на непричастности своего подзащитного к аварии и обвинял родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя.