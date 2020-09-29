В Запорожской области в ДТП с участием 15-летнего водителя погибли три человека – полиция

По данным полиции Запорожской области, подросток находился за рулем автомобиля Chery, который перевернулся в городе Пологи.

В опрокинувшейся машине было пять человек Фото: zp.npu.gov.ua

Вечером 28 сентября в Пологах Запорожской области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека. Об этом 29 сентября проинформировала полиция региона.

"При осмотре места происшествия было установлено, что водитель автомобиля Chery 2004 года рождения, двигаясь по улице Магистральной в городе Пологи, не справился с управлением, выехал на обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства", – говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что водителю 15 лет.

"В результате аварии пассажир 2005 года рождения и мужчина, данные которого устанавливаются, от полученных травм погибли на месте происшествия, еще один мужчина 1981 года рождения умер в карете скорой помощи. Водитель и пассажир 2004 года рождения с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализированы", – рассказали в ведомстве.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.