В Калининградской области РФ в ДТП с участием автобуса погибли не менее шести человек

ДТП в Калининградской области РФ, жертвами которого стали не менее шести человек, произошло с участием рейсового автобуса и грузовика с песком.

27 сентября в Калининградской области России произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом проинформировало региональное подразделение Следственного комитета.

"На автодороге между поселками Кумачево и Круглово Зеленоградского района произошло столкновение рейсового автобуса и грузового автомобиля, перевозившего песок. На данный момент имеются сведения о гибели в результате ДТП шестерых человек, в числе которых ребенок", – говорится в сообщении.

Следком отметил, что проверка инцидента ведется "по факту ненадлежащего оказания услуг".

По данным ТАСС, погибших семеро, госпитализировали 10 пострадавших.

Власти Калининградской области рассказали агентству, что в автобусе, следовавшем по маршруту Калининград – Янтарный, в момент ДТП было 15 человек, включая водителя и кондуктора.

Губернатор области Антон Алиханов в связи с аварией объявил в регионе 28 сентября траурным днем.