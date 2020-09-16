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В Киеве в ДТП с участием мотоцикла погибли три человека – полиция

Жертвами аварии, которая произошла в Соломенском районе Киева, стали, по данным полиции, перебегавший дорогу пешеход и водитель мотоцикла с его пассажиром.

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ДТП случилось на проспекте Любомира Гузара
ДТП случилось на проспекте Любомира Гузара
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Вечером 15 сентября на проспекте Любомира Гузара в Соломенском районе Киева произошло ДТП, жертвами которого стали три человека. Об этом информирует полиция столицы.

"Следователи предварительно установили, что мужчина 1965 года рождения перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под колеса мотоцикла Yamaha, который двигался в направлении Кольцевой дороги. Вследствие ДТП от полученных травм пассажир транспортного средства и мужчина-пешеход погибли на месте, а водитель мотоцикла 1989 года рождения умер в карете "скорой", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Киев, ДТП, полиция, авария, жертвы, мотоцикл, уголовное производство, пассажиры
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