В Киеве в ДТП с участием мотоцикла погибли три человека – полиция

Жертвами аварии, которая произошла в Соломенском районе Киева, стали, по данным полиции, перебегавший дорогу пешеход и водитель мотоцикла с его пассажиром.

Вечером 15 сентября на проспекте Любомира Гузара в Соломенском районе Киева произошло ДТП, жертвами которого стали три человека. Об этом информирует полиция столицы.

"Следователи предварительно установили, что мужчина 1965 года рождения перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под колеса мотоцикла Yamaha, который двигался в направлении Кольцевой дороги. Вследствие ДТП от полученных травм пассажир транспортного средства и мужчина-пешеход погибли на месте, а водитель мотоцикла 1989 года рождения умер в карете "скорой", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.