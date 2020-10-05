В Киеве задержали мужчин, предлагавших трудоустройство помощниками нардепов за $18 тыс. – СБУ

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчин, которые за деньги предлагали фейковое трудоустройство помощниками народных депутатов от партии "Слуга народа". Об этом сообщила пресс-служба СБУ 5 октября.
Злоумышленники пытались продать должности помощников, ссылаясь на связи в политической силе и Верховной Раде. Стоимость карьерного роста составляла $18 тыс. за место. Сразу после внесения оплаты заказчикам обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение, сказано в сообщении.
Задержали злоумышленников в центре Киева при получении задатка в размере $3 тыс. от одного из клиентов.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Участникам сделки собираются сообщить о подозрении.