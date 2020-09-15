На сценариста "Телебачення Торонто" напали неизвестные из-за шутки о традиционных ценностях

Нападение на комика Егора Шатайло случилось после поста в Facebook с анонсом его стендапа "об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер – шахты".

14 сентября у Шатайло был запланирован стендап-концерт в Киеве Фото: Егор Шатайло / Facebook

На сценариста и соведущего украинского YouTube-шоу Егора Шатайло напали несколько десятков человек, повалили его на землю и залили лицо газом. Об этом сообщается на Facebook-странице шоу.

Инцидент случился 14 сентября, перед выступлением Шатайло на стендап-концерте в Киеве. Накануне он написал пост в Facebook с анонсом своего стендапа "об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер – шахты, и вкладывать бабки в инновации".

После этого в комментарии к комику пришли представители "Традиции и Порядка". Вскоре несколько десятков человек пришли на анонсированный стендап-концерт.

"Традиционно напали на него (распылили газ в лицо, заставили извиниться перед народом Украины, повыкрикивали что-то против ЛГБТ) и упорядоченно скрылись. А потом мужественно вернулись к Егору в комментарии под постом, чтобы позлорадствовать", – говорится в сообщении.

Сам Шатайло сейчас в порядке, он отошел от стресса и выступил на концерте.

"Телебачення Торонто" – это украинский YouTube-канал, на котором выходят ироничные видео на актуальные события. Ведущими в нем выступают журналист Роман Винтонив в образе Майкла Щура, телеведущая и основательница "Дикого театра" Ярослава Кравченко, журналистка Александра Гонтарь и другие.