На штаб Навального в Новосибирске напали, неизвестные разбили бутылку с едкой жидкостью

Одного сотрудника штаба российского оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске увезли в больницу после того, как неизвестный нападавший разбил в их офисе бутылку с химической жидкостью.

На штаб российского оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске, а также оппозиционной коалиции "Новосибирск 2020" утром 8 сентября напали неизвестные в масках. Об этом сообщает пресс-служба коалиции в Twitter.

Лидер коалиции и глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко сообщил, что нападавших было двое – один держал дверь, а второй разбил в офисе бутылку с едкой жидкостью. В полиции ему рассказали, что в бутылке было химическое средство для обработки животных, правоохранители отмечают, что оно не токсичное.

Вместе с тем, по словам Бойко, двое сотрудников штаба находятся в "скорой", одного из них увезли в больницу.

Сейчас в штабе работают сотрудники правоохранительных органов, они исследуют место происшествия.

Отравить исподтишка — ставшая уже классической схема борьбы с политическими оппонентами. Сегодня на наш штаб напали.



Мы не боимся и не сдадимся: https://t.co/ZlKVbIVA4q. pic.twitter.com/C5jGw0kiSO — Коалиция Новосибирск 2020 (@Coalition_NSK) September 8, 2020

Сам Навальный сейчас находится в немецкой клинике "Шарите", где он оказался после того, как после поездки в Сибирь ему стало плохо в самолете.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.