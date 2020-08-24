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Труханов нанял праворадикалов, которые напали в Одессе на депутата Татьяну Плачкову – ОПЗЖ

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Татьяна Плачкова подчеркнула, что в Одессе произошла "заранее спланированная и подготовленная акция устрашения политических оппонентов со стороны мэра Одессы Геннадия Труханова".

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Плачкова: Господин мэр, это ваши люди, это вы сейчас это делаете, но вы нас не победите!
Плачкова: Господин мэр, это ваши люди, это вы сейчас это делаете, но вы нас не победите!
Фото: zagittya.com.ua

В Одессе неизвестные совершили нападение на народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Татьяну Плачкову, главу депутатской группы этой политсилы в Одесском горсовете Богдана Гиганова, а также на журналистов телеканала ZIK, которые в этот момент говорили с ними в прямом эфире, сообщает сайт партии.

В политической силе отмечают, что "к ним подбежали агрессивно настроенные молодые люди, которые начали выкрикивать нецензурные речевки и толкаться. Нападавшие опрокинули оборудование телеканала, а также оттеснили Богдана Гиганова вниз по лестнице". В ОПЗЖ утверждают, что нападавшие – участники автопробега и митинга правых партий и организаций.

"Это абсолютная провокация. Я поздравляю мэра [Одессы Геннадия] Труханова, который привел сюда этих провокаторов. Господин мэр, это ваши люди, это вы сейчас это делаете, но вы нас не победите! Как бы вы этого ни хотели", – сказала Плачкова.

Она подчеркнула, что это была заранее спланированная и подготовленная акция устрашения политических оппонентов со стороны мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Вы можете нас заговаривать, закрикивать, но одесситы вам больше не верят. Они верят тем, кто реально что-то делает, а вы сегодня завели в город людей, основная задача которых в том, чтобы физически нас уничтожать. И мы четко знаем всех, кто сюда приехал, из каких они городов и от кого получают указания. И кто им дал возможность провести автопробег, в то время как нашему автопробегу вы сопротивлялись. Это вы и ваша власть сегодня раскачиваете наш город. Уходите вместе со своими провокаторами. Мы больше такого не допустим, потому что мы сильнее. Потому что с нами Одесса и она не допустит раскачки ситуации в городе!" – сказала политик.

Плачкова заявила, что на место событий прибыли представители муниципальной стражи, но они стали на сторону нападавших.

"Я немедленно обращаюсь в правоохранительные органы (хотя мало верю сегодня в их объективность) относительно открытия уголовного дела. Любое промедление только развяжет националистам и провокаторам руки. Виновные должны быть названы и наказаны", – сказала нардеп.

Теги: Одесса, нападение, правоохранители, Татьяна Плачкова, ОПЗЖ
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