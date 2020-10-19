ЦИК досрочно прекратил полномочия всего состава Ивано-Франковского областного территориального избиркома

Ивано-Франковская областная избирательная комиссия не обеспечила в надлежащие сроки печать информационных плакатов и буклетов местных организаций партий, которые участвуют в выборах в облсовет, что нарушает их права и права избирателей, отметили в Центризбиркоме Украины.

Центральная избирательная комиссия Украины 19 октября досрочно прекратила полномочия всего состава Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Центризбирком установил, что Ивано-Франковская ТИК не обеспечила в надлежащие сроки печать информационных плакатов и буклетов местных организаций партий, которые участвуют в выборах в облсовет, что нарушает их права и права избирателей. В ЦИК отметили, что на момент рассмотрения вопроса ТИК не обеспечила печать плакатов и буклетов.

"ЦИК установил факт однократного грубого нарушения Ивано-Франковской областной ТИК Избирательного кодекса Украины и досрочно прекратил полномочия всего ее состава", – говорится в сообщении.

Местные организации могут подать кандидатуры членов ТИК не позже 15.00 20 октября.

Новому составу комиссии ЦИК поручил немедленно заняться печатью плакатов и буклетов.

Кроме этого, Центризбирком обратился в Нацполицию для проверки указанных обстоятельств.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.