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ПОЛИТИКА

Близкие родственники Пальчевского живут в РФ, племянник – член "Единой России" – СМИ

По данным "Цензор.НЕТ", все дети бизнесмена Андрея Пальчевского, который баллотируется в мэры Киева, были рождены на территории России, в РФ живет его брат с женой, которые в соцсетях размещают пропутинские и "крымнашистские" материалы, а его племянник – член "Единой России".

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Андрей Пальчевский выпускник Военного института Минобороны СССР в Москве
Андрей Пальчевский – выпускник Военного института Минобороны СССР в Москве
Фото: kievvlast.com.ua

Кандидат в мэры Киева, бизнесмен Андрей Пальчевский тесно связан с Россией не только деловыми, но и личными связями, а его ближайшие родственники активно поддерживают политику Кремля, пишет "Цензор.НЕТ".

По данным издания, все дети Пальчевского были рождены на территории России, даже в тот период, когда сам шоумен со второй супругой жили в Киеве. В РФ живет его брат Тимофей с женой, которые в соцсетях размещают пропутинские и "крымнашистские" материалы. Его племянник – член "Единой России".

Бизнес Пальчевского также тесно связан с российским капиталом. До 2010 года его партнером по клинике Eurolab был россиянин Алексей Кириллов. Сейчас через британскую "прокладку" клиника принадлежит офшору с Карибских островов Amerton Group Limited. Офшор обслуживает исключительно российских бизнесменов, Eurolab Пальчевского – единственное исключение. Кроме того, в том же офшоре журналисты Bihus.info обнаружили еще одну действующую фирму Пальчевского с офисом в Москве, отмечает "Цензор.НЕТ".

Пальчевский – выпускник Военного института Минобороны СССР в Москве, служил в Лаосе, после развала СССР остался в России, получил гражданство. В 1995 году баллотировался в Госдуму РФ, основал бизнес. Став гражданином Украины, Пальчевский связи с РФ не разорвал.

"До сих пор остается загадкой, когда Пальчевский вышел из гражданства российского. Вопросы о своем паспорте/паспортах Пальчевский как правило забалтывает или закрикивает", – пишет "Цензор.НЕТ".

В эфире российского пропагандистского ток-шоу "60 минут" Пальчевский заявил, что чем больше россияне будут "ругать" Украину, "тем дальше все мы будем от счастливого дня воссоединения", в недавнем интервью BBC он отказался от этих своих слов. Пальчевский также назвал ошибкой свое участие в Евромайдане и выступил против расследования срыва операции по задержанию 23 вагнеровцев, подчеркивает автор статьи.

Издание напоминает, что журналист, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон прямо заявил, что считает Пальчевского не просто агентом, а действующим офицером российских спецслужб. По его мнению, клиника Eurolab – прикрытие и один из методов агентурной работы. Он подчеркивает, что в московский Институт иностранных языков не мог попасть простой киевский мальчик и остаться вне работы ГРУ.

"В то, что Пальчевский – внук наркома, сын офицера ГРУ ВС СССР – остался вне системы, не верится", – пишет "Цензор.НЕТ".

Теги: Россия, местные выборы, Андрей Пальчевский
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