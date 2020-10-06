В Киеве на мостах повесили баннеры "Перемога Пальчевського = перемозі Путіна"

Баннеры, стилизованные под политическую рекламу кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского, заметили на Шулявском и Печерском мостах.

Пальчевский как представитель партии "Перемога Пальчевського" зарегистрирован на выборах кандидатом в мэры Киева Фото: gazeta.ua

6 октября в Киеве на Шулявском и Печерском мостах появились баннеры, стилизованные под политическую рекламу кандидата в мэры столицы Андрея Палаческого с надписью "Перемога Пальчевського = перемозі Путіна", сообщает Gazeta.ua.

Издание опубликовало фото баннеров.

Фото: gazeta.ua

В середине сентября журналисты проекта Bihus.info выпустили расследование о Пальчевском, в котором его связали с бизнесом в России и ОРДЛО, а также с политтехнологом Сергеем Влащенко, который оказывал такие же услуги нардепу от ОПЗЖ Вадиму Столару.

Пальчевский как представитель партии "Перемога Пальчевського" зарегистрирован на выборах кандидатом в мэры Киева.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.