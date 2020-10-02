Верещук: Пальчевский оскорбляет президента. А это оскорбляет меня. То он был россиянином, то мечтал санкт-петербуржцем быть

Верещук отметила, что с Пальчевским она могла бы встретиться на ток-шоу, но не видит в этом смысла Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен Андрей Пальчевский оскорбляет президента Владимира Зеленского. Такое мнение народный депутат от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук выразила в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман

По словам нардепа, с Пальчевским, который претендует на должность мэра Киева, она не знакома.

"Он ведущий телеканала какого-то, полуразвлекательной программы, которая не несет никаких глубоких смыслов. Завлечь, привлечь внимание – это да… Покуражиться, пройтись по человеку или по группе людей, или даже по президенту… Мне очень не нравится, как он отзывается о президенте. Очень не нравится. Он его оскорбляет. А это оскорбляет меня", – сказала Верещук.

Она объяснила, что такие чувства у нее "не потому, что это Владимир Александрович".

"Он институт. Нельзя оскорблять институт государства, в котором ты живешь и которое ты уважаешь. Ну я надеюсь, он его уважает. То он был россиянином, то он мечтал санкт-петербуржцем быть; то он баллотировался там, то здесь. У меня есть лекало, как должны выглядеть мужчины. У меня есть возможность, вы знаете, [экс-президента Украины Кучму] Леонида Даниловича видеть, знать и иметь честь с ним общаться, [экс-президента Кравчука] Леонида Макаровича, [экс-президента Ющенко] Виктора Андреевича... "Президентский клуб", который я возглавляю. У меня планка уже не может понизиться. Я когда вижу все, что ниже ватерлинии… [О Пальчевском] даже не о чем говорить", – отметила Верещук.

На вопрос, хотела ли бы она с ним на ток-шоу встретиться, нардеп ответила: "Если бы это было нужно – конечно, но зачем?"

Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Пальчевский как представитель партии "Перемога Пальчевського" зарегистрирован на местных выборах кандидатом в мэры Киева, как и Верещук, представляющая партию "Слуга народа".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.