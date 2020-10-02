  Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала – и приехала

Народный депутат от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, что первый случай предательства в ее жизни касался романтических отношений.

"У парня, с которым я встречалась, был день рождения, я его поздравила и уехала к себе в Раву-Русскую, а он пошел праздновать с друзьями и позвал свою бывшую. Я это узнала – и приехала. Ну, мы же офицеры все. А они подумали: "Ну все". Говорит: "Поверь: вся жизнь прошла перед глазами", – призналась она.

Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами. Полный текст интервью

По словам Верещук, она спокойно зашла и поздоровалась, не устраивая скандалов.

"Я просто молча на это все посмотрела. Сказала тост и уехала", – отметила она.

20 сентября партия "Слуга народа" официально утвердила Верещук как кандидата на пост мэра столицы. В июле Верещук выиграла праймериз на должность мэра Киева.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

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