Верещук: Папа хотел мальчика, а получилась Ира – ну что делать?

Народный депутат от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, что ее отец хотел, чтобы у него был сын.

"Папа был жесткий. Он нас ставил в строй, как он говорил, приводил в порядок. Дисциплина была железная. Он только смотрел – и мы сразу понимали, что надо делать. Мы [с сестрой] сначала обижались, говорили: "Ну почему же так строго?"… Папа говорил: "Переодеваемся в униформу и идем работать". Мы не знали, что такое униформа, но переодевались... Мы не могли посмотреть мультики в воскресенье, пока мы не почистили зубы, не поели. Все должно было быть строго и по распорядку", – сказала Верещук.

Нардеп отметила, что когда она родилась, ее родителям было по 40 лет.

"Это правда [что папа мальчика хотел]. А получилась Ира – ну что делать? Воспитывали жестко, в ежовых рукавицах держали. У нас [обращаться к папе и маме на "вы"] – это железное правило. Родители были старше, в принципе, я – поздний ребенок. Им было по 40 лет, когда я родилась… Так вот, прошусь на дискотеку: "Ну все же идут". – "А ты – не все. Садись и учись. Садись и читай". И все", – подчеркнула Верещук.

Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами. Полный текст интервью.

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области.

Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

С июня по октябрь 2010 года была заместителем председателя Жолковской райгосадминистрации. В октябре 2010 года была избрана городским головой Равы-Русской и находилась на этой должности до февраля 2015 года.