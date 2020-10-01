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Верещук: С ноги выбила двери в котельную и зашла. И как ни в чем не бывало говорю чехам: "Проходите, пожалуйста!"

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, как показывала инвесторам из Чехии котельную, когда была мэром Равы-Русской Львовской области.

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Верещук: Я вспомнила армию. И я с ноги эти двери выбиваю и захожу
Верещук: Я вспомнила армию. И я с ноги эти двери выбиваю и захожу
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, что открывала ногой дверь, когда была мэром Равы-Русской Львовской области.

"У нас не было газа, и мы переводили котельные на другие виды топлива. К нам приехали инвесторы из Чехии. Они говорят: "Мы бы хотели инвестировать, но мы не возьмемся, пока вы не сделаете документы. Мы не будем заниматься коррупцией, мы не будем давать никаких взяток. Если вы делаете нам под ключ все документы, тогда мы инвестируем, сделаем котлы". [...] В общем, все получилось, но не получилось единственное – эта котельная находилась на балансе у государства. Я приехала к депутатам Жовковского горсовета, говорю: "Отдайте мне ее". – "Нет". Я привезла людей, детей, мы посурмили, покричали – отдали. Осталось зайти в котельную. И вот я прихожу с инвесторами, чехи такие красивые, я вроде ничего. Стоим. Я стучу в дверь, а они закрылись", – сказала Верещук.

По словам нардепа, работникам котельной запретили впускать ее и инвесторов.

"Говорю: "Добрый день. Это мэр города Ирина Верещук. Пожалуйста, откройте". А мне говорят с той стороны: "Мы не можем, нам руководство сказало не открывать". – "Вы, наверное, не поняли. Повторяю: я Ирина Верещук. Откройте, пожалуйста, дверь". – "Мы не можем". А я смотрю, дверь открывается внутрь, то есть если я ударю ногой (петли хлипкие)… И я вспомнила армию. И я с ноги эти двери выбиваю и захожу. И как ни в чем не бывало говорю: "Проходите, пожалуйста, я вам покажу котельную", – заявила она.

Чехи тогда согласились инвестировать в котельные, рассказала нардеп.

"Мне потом рассказывали те, кто их привез: "Слушай, мы точно инвестируем. Мы еще такого не видели". Они инвестировали. Вот сейчас можно посмотреть, какая эта котельная. Просто прекрасно. Мало того, еще и все садики сделали, школы подвели", – добавила она.

Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами. Полный текст интервью

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области.

Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

С июня по октябрь 2010 года была заместителем председателя Жолковской райгосадминистрации. В октябре 2010 года была избрана городским головой Равы-Русской и находилась на этой должности до февраля 2015 года.

В сентябре 2020 года партия "Слуга народа" официально выдвинула Верещук кандидатом в мэры Киева на выборах, которые состоятся 25 октября.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: инвестиции, Рава-Русская, Ирина Верещук, мэр
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