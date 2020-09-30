ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Случай с Ахметовым, срок для Порошенко, Коломойский, Кучма, Зеленский, Кличко. Интервью Бацман с Верещук. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с народным депутатом от "Слуги народа", кандидатом в мэры Киева Ириной Верещук. Интервью записали 28 сентября. Во время интервью Верещук говорила о своей семье, муже – офицере спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины, об избирательной кампании, отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским и народным депутатом, главой киевской городской организации "Слуги народа" Николаем Тищенко, о своем сопернике на выборах, нынешнем мэре Киева Виталии Кличко, бизнесменах Ринате Ахметове и Игоре Коломойском, а также об уголовных делах, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области.

Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

С июня по октябрь 2010 года была заместителем председателя Жолковской райгосадминистрации. В октябре 2010 года была избрана городским головой Равы-Русской и находилась на этой должности до февраля 2015 года. 

Верещук – кандидат наук по государственному управлению, до избрания в Верховную Раду была доцентом кафедры политических наук, публичного управления и администрирования факультета политологии и права Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, профессором кафедры общей и прикладной психологии Института экологии экономики и права. В парламент прошла по списку партии "Слуга народа" (№29 в списке). В сентябре – ноябре 2019 года была представителем Кабмина в Раде, ушла с должности, поскольку, по ее словам, не сработалась с тогдашним премьером Алексеем Гончаруком.

В сентябре 2020 года партия "Слуга народа" официально выдвинула Верещук кандидатом в мэры Киева на выборах, которые состоятся 25 октября.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Ринат Ахметов, Петр Порошенко, выборы, Игорь Коломойский, Алеся Бацман, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, местные выборы, Николай Тищенко, Слуга народа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Как мы ловили шпионов вокруг шахматной доски
Записки бывшего подполковника КГБ: Как мы ловили шпионов вокруг шахматной доски G
Владимир ПОПОВ
  "Олигархов чаще всего я знакомил с украинскими девушками". Полный текст интервью Листермана Гордону
  "Олигархов чаще всего я знакомил с украинскими девушками". Полный текст интервью Листермана Гордону G
Дмитрий ГОРДОН
  Крушение Ан-26 в Чугуеве. Кем были все 26 погибших в авиакатастрофе под Харьковом. Подробности
  Крушение Ан-26 в Чугуеве. Кем были все 26 погибших в авиакатастрофе под Харьковом. Подробности G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS