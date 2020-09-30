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Верещук: Я послала Тищенко на х…й. И он пошел

Народный депутат от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук рассказала главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что у нее были разногласия с народным депутатом, главой киевской городской организации "Слуги народа" Николаем Тищенко по поводу списка партии на выборах в Киевсовет.

Верещук: Мне тяжело возразить, когда я уверена в своей правоте и точно знаю, куда кому идти
Верещук: Мне тяжело возразить, когда я уверена в своей правоте и точно знаю, куда кому идти
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Народный депутат от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, что у нее была перепалка с нецензурной лексикой с коллегой по фракции, главой киевской городской ячейки партии Николаем Тищенко. 

Журналистка спросила, правда ли, что у Верещук конфликт с Тищенко по поводу выборов в Киеве и что она даже рассматривает возможность прекратить участие в гонке, о чем писали СМИ.

"Действительно, у нас были страсти, были дискуссии, если это можно так назвать. Причем с обсценной лексикой... Я пыталась доказать [свою позицию], употребляя – в чем каюсь, конечно же, – нецензурные слова, потому что уже действительно в какой-то определенный момент на какую-то секунду сдали нервы", – сказала Верещук.

Она объяснила, что основное разногласие касалось списка "Слуги народа" на выборах в Киевсовет. Верещук настаивала, чтобы кандидатами были профессионалы с хорошей репутацией. 

"Это должны быть люди, которые не заангажированы в процессах в Киеве (схемах с землей, договорняках), [а также не] застройщики, сват, брат, кум, крестный сын, отец, дочь… У Коли Тищенко, к сожалению, другая позиция. Он понимает Киевсовет как "людей, которые должны быть лояльны кому-то лично": например, ему или еще кому-то", – сказала народный депутат. 

Она сообщила, что в какой-то момент в их противостояние вынужден был вмешаться президент. 

"Когда дошли дебаты до президента, и мы должны были пойти к нему и свои позиции изложить, как раз президент принял мою сторону. Он говорит: "А зачем нам в Киевсовете люди, пускай даже медийные, узнаваемые, но не профессиональные? Они же должны работать. Ты понимаешь, что они должны там будут работать? И мне не надо поднимать трубку [и звонить им], чтобы что-то там решить"... Слава богу, я это услышала от президента и еще раз убедилась, что президент все правильно понимает", – сказала Верещук.

Она отметила, что не знает, сколько в конечном итоге людей Тищенко попало в список "Слуги народа" на выборах в Киевсовет.

"Ты знаешь, это такой сложный вопрос, потому что… Что значит "его"? Я не знаю, насколько [они] его… Советовал он много, только в конце результат, понимаешь, другой чуть-чуть получился. То есть сказать, что это Коли Тищенко люди, – ну будет слишком громко... Поэтому я надеюсь все-таки, что те люди, которые пройдут, – они будут достойные", – сказала народный депутат. 

Бацман уточнила, правда ли, что Верещук во время одной из перепалок "послала Тищенко на х..й".

"О боже! Это можно будет запикать? Да, [правда]. Вспомнила армию, вспомнила, что это очень быстрый путь как бы [объяснить], чтобы дошло. Потому что если я долго буду объяснять, искать вербальные формы, которые будут длинные, но безрезультатные, по-моему, не дойдет. Просто могу уже об этом говорить, потому что это было практически публично", – сказала Верещук.

Журналистка спросила, как на это отреагировал Тищенко. 

"Что он мог сказать? Пошел. Встал и пошел. Мне тяжело возразить, когда я уверена в своей правоте и точно знаю, куда кому идти, показывая направление", – ответила политик. 

Бацман сказала, что, по ее информации, Тищенко пошел жаловаться на Верещук в Офис президента.

"Да? Ну, как-то, я думаю, на президента не произвело это большого и должного впечатления, потому что реально я права. Я просто права. А когда я уверена, что я права, меня, знаете, не сдвинуть с мертвой точки. Это невозможно просто. Я говорю: "Как мы будем людям смотреть в глаза? Как я могу идти и говорить, что вот эти и вот эти (называю фамилии) – это те люди, за которых надо проголосовать?". Я не собираюсь прикрывать [их] своим именем и тем более подставлять президента, чтобы люди говорили: "Ну, все понятно". Понятно все с УДАРом, понятно с "Европейской солидарностью" – продали места, это все видно, но при чем здесь "Слуга народа"? – "А вот они [же так делают]". Говорю: "Так идите туда! Там продают места, а тут места не продают. Мы – партия власти. Мы не можем продавать места, мы не можем заниматься вот этим кумовством, братовством, сватовством. Нельзя", – сказала Верещук. 

Она уточнила, что редко прибегает к обсценной лексике в жизни.

"Но всегда, когда я это делаю, если я прибегаю к таким инструментам, – поверьте, это уже последняя возможность донести до человека желаемое", – отметила депутат. 

Интервью с Верещук выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00.

Тищенко – в прошлом ресторатор и телеведущий – сам планировал баллотироваться в мэры Киева, но на партийных праймериз победу одержала Верещук. 21 сентября ее официально зарегистрировали кандидатом в мэры Киева от партии "Слуга народа". 

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводили 4–9 сентября, самый высокий рейтинг в Киеве у действующего мэра Киева Виталия Кличко – его готовы поддержать 43,6% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. На втором месте – телеведущий, выдвиженец от партии "Голос" Сергей Притула (9,8%), Верещук с 6,9% третья. 

Теги: Киев, выборы, Киевсовет, Алеся Бацман, Ирина Верещук, местные выборы, Николай Тищенко
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