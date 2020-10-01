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Верещук: Я и инвест-няня, и инвест-мама, и инвест-теща, и инвест-папа

Народный депутат от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказала, что периодически прибегает к нецензурной лексике.

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Верещук: Понимаю, что некрасиво, когда женщина позволяет себе обсценную лексику
Верещук: Понимаю, что некрасиво, когда женщина позволяет себе обсценную лексику
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Народный депутат от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказала, что является инвест-няней.

Во время беседы Бацман отметила, что в предвыборном ролике Верещук та напомнила ей инвестиционную няню, о которой говорил бывший глава Кабмина Украины Алексей Гончарук.

"Я и инвест-няня, и инвест-мама, и инвест-теща. И папа... У меня был период, конечно, в армии и чуть-чуть после него. Уже в горсовете я пыталась [сдерживаться], понимая, что некрасиво, когда женщина позволяет себе обсценную лексику… Но когда я это делаю, если я прибегаю к таким инструментам, – поверьте, это последняя возможность донести человеку то, что я хочу донести. Потому что реально у нас, к сожалению, иногда по-другому не понимают", – подчеркнула Верещук.

Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами. Полный текст интервью

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области.

Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

С июня по октябрь 2010 года была заместителем председателя Жолковской райгосадминистрации. В октябре 2010 года была избрана городским головой Равы-Русской и находилась на этой должности до февраля 2015 года.

В сентябре 2020 года партия "Слуга народа" официально выдвинула Верещук кандидатом в мэры Киева на выборах, которые состоятся 25 октября.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: выборы, инвестиции, Ирина Верещук, Слуга народа, Алексей Гончарук
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