Верещук: Вынуждена бороться с врагами внутри своей команды. Пытаются очернить перед президентом, пытаются скинуть

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что "на своей коже уже ощутила, что такое внутривидовая борьба".

Верещук: Я не ожидала, конечно, что будет такая борьба Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала об отношении с коллегами.

Журналистка отметила: "По всем косвенным признакам в твоей команде существуют люди, которые явно работают на то, чтобы твою избирательную кампанию слить. Вместо того чтобы тебе помогать, они, наоборот, делают все, чтобы ставить тебе подножки. И ты вынуждена бороться не только с конкурентами, но и с врагами внутри своей команды". Она спросила, права ли в своем предположении.

Верещук ответила, что "на своей коже уже ощутила, что такое внутривидовая борьба".

"Я не ожидала, конечно, что будет такая борьба… Я не понимаю просто, к чему это приведет… Ни к чему хорошему. Заказывать черный пиар против меня, каким-то образом очернять перед президентом [Украины Владимиром Зеленским], пытаться скинуть… Что скинуть? Куда скинуть? Кого скинуть? Какие-то такие нехорошие вещи происходят. Но это закаляет", – добавила она.

Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами. Полный текст интервью

20 сентября партия "Слуга народа" официально утвердила Верещук как кандидата на пост мэра столицы. В июле Верещук выиграла праймериз на должность мэра Киева.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

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