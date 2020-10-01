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Верещук: Даже маникюр для женщины-политика имеет смысл

Кандидат в мэры Киева и нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, для чего публикует видеоролики о своей сумочке, маникюре и прическе.

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Ирина Верещук: Будет много роликов, которые, поверьте, эмоционально зайдут избирателю
Ирина Верещук: Будет много роликов, которые, поверьте, эмоционально зайдут избирателю
Фото: radiosvoboda.org

Избиратели в социальных сетях задают личные вопросы, и можно было бы их игнорировать, но лучше спокойно ответить, рассказала кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" и нардеп от этой политсилы Ирина Верещук в комментарии "Радіо Свобода".

Так она объяснила, почему в своих агитационных роликах рассказывает в том числе о выборе маникюра и прически, а также о содержимом своей сумочки. 

"Я, когда даю интервью или прошу спросить меня в Facebook или Telegram, то именно такие вопросы мне и задают. "Расскажите больше о себе, о своем распорядке дня"," А вы ЗОЖ или нет?", "Что вы едите? Какая диета?". Конечно, можно сказать, что я не вижу этих вопросов, но можно искренне и открыто поделиться. Я спокойно отвечаю, потому что считаю, что даже маникюр для женщины-политика имеет смысл, – заявила нардеп. – Я хочу, чтобы меня люди знали и какой-то степени полюбили как человека. Сейчас больше навязывается какой-то негатив (каким я была плохим мэром, какой я была плохой там где-то), а я хочу, чтобы люди просто оценили сами. Поэтому готова открываться, готова идти к людям вот таким образом, который вы видите".

Верещук добавила, что уже подготовила короткие видео о любимой книге и фильме о стрессах, разочарованиях и успехах.

"Это мои идеи. Я очень хотела в такой краткой форме – до минуты, до двух – описать все то, что меня сформировало как женщину-политика, которая может быть лидером и взять на себя ответственность. Будет много роликов, которые, поверьте, эмоционально зайдут избирателю. И речь идет не только об избирательном периоде, речь идет о формировании образа, и это политический образ, который будет сопровождать меня, я надеюсь, всю мою политическую жизнь", – сказала она.

Журналисты спросили, не считает ли она, что формирует комический образ.

"Это абсолютно не соответствует действительности, – ответила Верещук. – И мы это увидим. Цыплят по осени считают".

20 сентября партия "Слуга народа" официально утвердила Верещук как кандидата на пост мэра столицы. В июле Верещук выиграла праймериз на должность мэра Киева.

3 сентября Верещук заметили на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве в образе Мэри Поппинс – сказочного персонажа из повести писательницы Памелы Трэверс. Она парила в воздухе на страховочном тросе в желтом плаще с зеленым зонтиком в руках. 

В новом видео, опубликованном в TikTok, кандидат в том же образе преследует мужчину, который выбросил мусор мимо урны.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Ирина Верещук, местные выборы
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