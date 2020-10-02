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Верещук: Однажды ночью позвонил президент Порошенко мэру Кличко и спросил: "Почему ты сносишь мой киоск Roshen?"

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразила мнение, что пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко – единая команда.

 
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Верещук: Это президентская задача позвонить мэру и спросить о снесенном МАФе?
Верещук: Это президентская задача – позвонить мэру и спросить о снесенном МАФе?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Ходят слухи, что народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время своего президентства звонил мэру Киева Виталию Кличко с вопросом о киоске, принадлежащем его компании Roshen.

Об этом народный депутат от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук сообщила в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Огромное количество [в Киеве магазинов] Roshen выросло… У меня еще есть такая сплетня, которая гуляет в Киеве. Говорят, что однажды ночью позвонил президент Порошенко мэру Кличко и спросил: "Почему ты сносишь мой Roshen?" Кличко сносил МАФы и куда-то попал на одной из улиц… Это президентская задача: позвонить мэру города и спросить о снесенном МАФе?" – сказала нардеп.

Бацман попросила Верещук прокомментировать сказанные ранее нардепом слова о "плодотворном сотрудничестве Порошенко и Кличко".

"Я считаю их единой командой, как бы они ни дистанцировались друг от друга… Милые бранятся – только тешатся. Поверьте, когда придется объединиться ради общего блага, они очень быстро это сделают. Когда начнется дележ очередного бюджета, все быстро встанет на свои места", – объяснила Верещук.

Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

В 2014 году Порошенко был избран президентом Украины, а Виталий Кличко – мэром Киева.

Кондитерская корпорация Roshen была создана Петром Порошенко в 1996 году. Во время избирательной кампании в 2014 году Порошенко обещал продать компанию, если станет президентом. После победы на выборах для продажи Roshen была привлечена компания Rothschild. Тем не менее осуществить сделку так и не удалось, по словам Порошенко – из-за боевых действий на Донбассе. Экс-президент заявлял, что активы Roshen ему не подконтрольны, ими управляет "слепой траст".

В ноябре 2019 года также стало известно, что Порошенко начал переоформлять свой кондитерский бизнес на старшего сына Алексея.

Теги: Виталий Кличко, Петр Порошенко, Roshen, бюджет, бизнес, Алеся Бацман, Ирина Верещук, магазин
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