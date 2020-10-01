ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Перемога Пальчевського" и "За майбутнє" тратят огромные средства на рекламу, но деньги вылетают в трубу – СМИ

История с партиями бизнесмена Андрея Пальчевского и нардепа Игоря Палицы напоминает политическую силу "Движение за реформы" Сергея Думчева, которая заполонила Киев своей рекламой накануне прошлых выборов и получила только 3,14% голосов, пишет издание Depo.ua.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стоимость одного голоса для Думчева составляла примерно 30 тыс. грн, пишет автор статьи
Стоимость одного голоса для Думчева составляла примерно 30 тыс. грн, пишет автор статьи
Фото: depositphotos.com

Партия Андрея Пальчевского под названием "Перемога Пальчевського", а также "За майбутнє" во главе с нардепом Игорем Палицей тратят рекордные суммы на рекламу, но их рейтинг остается непроходным, пишет издание Depo.ua.

"Во время нынешней предвыборной кампании некоторые политические силы тратят огромные средства на рекламу. Впрочем, как свидетельствуют данные соцопросов, деньги эти вылетают в трубу, – заявляет автор статьи Игорь Петренко. – По данным аналитиков движения "Чесно", которые следят за политическими финансами, с начала 2020 года ряд страниц в Facebook потратили тысячи долларов на рекламу соцопросов с Андреем Пальчевским. Согласно этим опросам, сделанным малоизвестной компанией, его рейтинг настолько высок, что вот-вот догонит и перегонит рейтинг столичного мэра Виталия Кличко. А в рейтинговый список известной социологической компании SOCIS "Перемога Пальчевського" даже не попала”.

Похожая ситуация и у партии "За майбутнє", отмечает он.

"У партии "За майбутнє", созданной в мае этого года и неравнодушной к мнению олигарха Игоря Коломойского (это политическое образование имеет свою депутатскую группу в ВР, которую в кулуарах называют "за Майбах"), пока только 2,6%. Странно, не так ли: партия, ее лидер Игорь Палица, ее кандидаты присутствуют в большом количестве на билбордах, в видеороликах в сети, на телевидении – везде. Но почему-то рейтинг низкий", – пишет журналист.

История с этими партиями напоминает партию "Движение за реформы" Сергея Думчева, которая заполонила Киев своей рекламой накануне прошлых выборов, считает он. По одной из версий, ее могли финансировать беглецы из "семьи" экс-президента Виктора Януковича, по другой – бизнесмены, которых связывали с Россией, сказано в публикации.

"Самое интересное даже не то, кто финансировал этот проект, а результат: Думчев занял лишь восьмое место среди кандидатов в мэры, его поддержали 3,92%, а партия "Движение за реформы" – девятое. Ее поддержали 3,14% киевлян. В 2015-м подсчитали, что только за билборды "носороги" заплатили примерно 40 млн грн, а всего на предвыборную кампанию они могли потратить от 90 до 100 млн грн. То есть стоимость одного голоса составляла примерно 30 тыс. гривен. Безумные цифры. И сокрушительное поражение. Интересно, побьют ли на нынешних выборах этот сомнительный рекорд Палица и Пальчевский?" – спрашивает автор статьи.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: выборы, рейтинг, соцопрос, Игорь Палица, деньги, местные выборы, голосование, Движение за реформы, Андрей Пальчевский, За майбутнє
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Барских стал дизайнером
Барских стал дизайнером
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Арбенина показала обложку своей новой книги
Арбенина показала обложку своей новой книги
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место".Саливанчук заразилась коронавирусом
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место".Саливанчук заразилась коронавирусом
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
Анатолий Анатолич улетел в США
Анатолий Анатолич улетел в США
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа
"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь". Петросян показал тренировку в спортзале
"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь". Петросян показал тренировку в спортзале
"Первые мгновения твоей жизни были такими трудными". Ребенок Тейген и Ледженда не выжил во время родов
"Первые мгновения твоей жизни были такими трудными". Ребенок Тейген и Ледженда не выжил во время родов
  "Видео про любовь". Джамала и Pianoбой сняли в поле клип на дуэтную композицию "Эндорфины". Видео
  "Видео про любовь". Джамала и Pianoбой сняли в поле клип на дуэтную композицию "Эндорфины". Видео
Сенцов объявил о начале съемок фильма "Носорог"
Сенцов объявил о начале съемок фильма "Носорог"
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
  Каминская: Я женщина наученная. Брачный контракт подписывать нужно, чтобы не оставить себя с голой жопой
  Каминская: Я женщина наученная. Брачный контракт подписывать нужно, чтобы не оставить себя с голой жопой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
"Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS