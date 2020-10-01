"Перемога Пальчевського" и "За майбутнє" тратят огромные средства на рекламу, но деньги вылетают в трубу – СМИ

История с партиями бизнесмена Андрея Пальчевского и нардепа Игоря Палицы напоминает политическую силу "Движение за реформы" Сергея Думчева, которая заполонила Киев своей рекламой накануне прошлых выборов и получила только 3,14% голосов, пишет издание Depo.ua.

Партия Андрея Пальчевского под названием "Перемога Пальчевського", а также "За майбутнє" во главе с нардепом Игорем Палицей тратят рекордные суммы на рекламу, но их рейтинг остается непроходным, пишет издание Depo.ua.

"Во время нынешней предвыборной кампании некоторые политические силы тратят огромные средства на рекламу. Впрочем, как свидетельствуют данные соцопросов, деньги эти вылетают в трубу, – заявляет автор статьи Игорь Петренко. – По данным аналитиков движения "Чесно", которые следят за политическими финансами, с начала 2020 года ряд страниц в Facebook потратили тысячи долларов на рекламу соцопросов с Андреем Пальчевским. Согласно этим опросам, сделанным малоизвестной компанией, его рейтинг настолько высок, что вот-вот догонит и перегонит рейтинг столичного мэра Виталия Кличко. А в рейтинговый список известной социологической компании SOCIS "Перемога Пальчевського" даже не попала”.

Похожая ситуация и у партии "За майбутнє", отмечает он.

"У партии "За майбутнє", созданной в мае этого года и неравнодушной к мнению олигарха Игоря Коломойского (это политическое образование имеет свою депутатскую группу в ВР, которую в кулуарах называют "за Майбах"), пока только 2,6%. Странно, не так ли: партия, ее лидер Игорь Палица, ее кандидаты присутствуют в большом количестве на билбордах, в видеороликах в сети, на телевидении – везде. Но почему-то рейтинг низкий", – пишет журналист.

История с этими партиями напоминает партию "Движение за реформы" Сергея Думчева, которая заполонила Киев своей рекламой накануне прошлых выборов, считает он. По одной из версий, ее могли финансировать беглецы из "семьи" экс-президента Виктора Януковича, по другой – бизнесмены, которых связывали с Россией, сказано в публикации.

"Самое интересное даже не то, кто финансировал этот проект, а результат: Думчев занял лишь восьмое место среди кандидатов в мэры, его поддержали 3,92%, а партия "Движение за реформы" – девятое. Ее поддержали 3,14% киевлян. В 2015-м подсчитали, что только за билборды "носороги" заплатили примерно 40 млн грн, а всего на предвыборную кампанию они могли потратить от 90 до 100 млн грн. То есть стоимость одного голоса составляла примерно 30 тыс. гривен. Безумные цифры. И сокрушительное поражение. Интересно, побьют ли на нынешних выборах этот сомнительный рекорд Палица и Пальчевский?" – спрашивает автор статьи.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.