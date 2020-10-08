"Правый сектор" принес Пальчевскому "погоны" офицера ФСБ

Партия "Правый сектор" провела акцию протеста у клиники Eurolab, владельцем которой является кандидат в мэры Киева, телеведущий Андрей Пальчевский.

Партия "Правый сектор" 8 октября провела акцию протеста у клиники Eurolab, сообщается на сайте политсилы.

Протестующие принесли владельцу медучреждения, кандидату в мэры Киева, телеведущему Андрею Пальчевскому макет погонов офицера ФСБ. Макет оставили у стен клиники.

Участники акции, сказано на сайте, считают "погоны" заслуженной наградой для политика.

"Пальчевский стал широко известен благодаря постоянным выступлениям на телеканалах кума [президента РФ Владимира] Путина, олигарха, депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Пальчевский открыто распространяет кремлевскую пропаганду о "гражданской войне в Украине" и "братских народах России и Украины", – утверждается в релизе.

В середине сентября журналисты проекта Bihus.info выпустили расследование о Пальчевском, в котором его связали с бизнесом в России и ОРДЛО, а также с политтехнологом Сергеем Влащенко, который оказывал такие же услуги нардепу от ОПЗЖ Вадиму Столару.

Пальчевский как представитель партии "Перемога Пальчевського" зарегистрирован на выборах кандидатом в мэры Киева.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.