Полиция открыла 420 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса – МВД Украины

С начала предвыборной кампании в Украине составлено 1316 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом, сообщает пресс-служба МВД Украины.

За минувшие сутки правоохранители открыли 10 уголовных производств, связанных с избирательной кампанией Фото: depositphotos.com

Правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о 420 уголовных правонарушениях, связанных с предвыборной кампанией. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба МВД Украины.

204 из них связаны с нарушением избирательного законодательства, еще 216 – с избирательным процессом.

За минувшие сутки правоохранители открыли 10 таких уголовных производств.

Всего накануне в полицию поступило 167 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

В общей сложности с 5 сентября Национальная полиция зарегистрировала 5567 таких сообщений.

Также составлено 1316 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.