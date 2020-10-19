Кандидат на выборах в Николаевской области заявил о политическом давлении со стороны облгосадминистрации и обратился к президенту

Власть активно использует административный ресурс для давления на оппонентов, включая телефонные угрозы, открытие производств, судебные дела и чрезмерное внимание со стороны органов внутренних дел, заявил кандидат от партии "Пропозиція" в депутаты горсовета Южноукраинска Николаевской области Дмитрий Литвиненко.

Дмитрий Литвиненко: Такие угрозы можно расценивать только как давление на политических оппонентов, что недопустимо в условиях демократического избирательного процесса Фото: yuzhka.city

Кандидат от партии "Пропозиція" в депутаты горсовета Южноукраинска Николаевской области, директор предприятия "Южэнергострой" Дмитрий Литвиненко заявил о политическом давлении со стороны руководства облгосадминистрации и представителей партии "Слуга народа", пишет местный портал "ЮжБудNews".

"Я, Дмитрий Литвиненко, от имени всех кандидатов в депутаты городского совета Южноукраинска от политической партии "Пропозиція" выражаю свое возмущение по поводу политического давления представителей органов власти на политических оппонентов с использованием административного ресурса и властных полномочий. В течение всей предвыборной кампании отдельные представители органов внутренних дел, облгосадминистрации и депутаты Верховной Рады Украины от политической партии "Слуга народа" осуществляют угрозы и препятствуют проведению предвыборной агитации", – сказано в заявлении.

Он добавил, что во время последнего запланированного агитационного мероприятия, которое партия "Пропозиція" планировала провести ко Дню защитника Украины, представители руководства области лично звонили приглашенным исполнителям, организаторам и действующему мэру города с угрозами уголовного преследования.

"Такие угрозы можно расценивать только как давление на политических оппонентов, что недопустимо в условиях демократического избирательного процесса. Представители политической партии "Пропозиція" в городе Южноукраинск призывают президента Украины и министра внутренних дел отреагировать на ситуацию и не допустить дальнейшего незаконного вмешательства органов исполнительной власти в избирательный процесс", – резюмировал кандидат.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.