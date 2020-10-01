ОПЗЖ – лидер электоральных симпатий в Николаевской области – опрос

За "Оппозиционную платформу – За жизнь" на выборах в городской совет готовы проголосовать 31,7% опрошенных, в областной – 27,8%, такие результаты исследования общественного мнения 30 сентября представила компания "Украинская социологическая группа".

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" лидирует на выборах в городской совет Николаева и областной совет Николаевской области. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинской социологической группой по заказу агентства "Українські новини".

31,7% респондентов, опрошенных в Николаеве Украинской социологической группой, проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", 29,5% – за "Слугу народа", 13,4% – за "Пропозицію", 6,3% – за "Европейскую солидарность", 5,5% – за Партию Шария на выборах в Николаевский городской совет, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, пишут "Українські новини".

27,8% респондентов, опрошенных в Николаевской области, проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", 24,9% – за "Слугу народа", 7,8% – за "Европейскую солидарность", 7,5% – за Партию Шария, 6,3% – за "Пропозицію" на выборах в областной совет, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, отмечает агентство.

Такие результаты были бы среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Остальные партии набирают менее 5%.

Опрос проводился 2–9 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Харьковской области методом индивидуального интервью. В областном центре было опрошено 400 респондентов, в других населенных пунктах области – 600 респондентов. Чтобы обеспечить в совокупной выборке соответствующие пропорции жителей разных типов населенных пунктов, использовалась процедура взвешивания. Статистическая погрешность выборки не превышает 5% для Харькова, 3% – для области.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.