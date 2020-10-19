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В Николаевской области водители фур протестовали против взвешивания их техники

Против взвешивания многотонной техники на въезде в Баштанку Николаевской области протестовали около 150 водителей фур. В "Укртрансбезопасности" уверены, что водители знают о перегрузе и не хотят, чтобы их оштрафовали.

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Комплекс для взвешивания будет стоять возле Баштанки еще неделю
Комплекс для взвешивания будет стоять возле Баштанки еще неделю
Скриншот: tsn.ua

На въезде в Баштанку Николаевской области против взвешивания большегрузной техники протестовали около 150 водителей фур. Об этом говорится в сюжете ТСН за 19 октября.

17 октября на этом участке дороги установили габаритно-грузовой комплекс, чтобы "спасти недавно отремонтированную дорогу", на которой уже появились признаки проезда тяжелого транспорта.

Инспекторы "Укртрансбезопасности" объяснили, что предельно допустимый вес одной фуры – 40 и 44 тонны (в зависимости от типа транспорта), но они якобы "значительно перегружены", и водители не хотят, чтобы им выписывали штраф.

Журналисты рассказали, что фуры выстроились вдоль дороги перед пунктом взвешивания, а их водители закрылись внутри.

Позже большинство фур разъехалось. В "Укртрансбезопасности" предполагают, что они могут разгрузиться, чтобы войти в норму по загрузке, или отправиться в объезд габаритно-грузового комплекса, который будет стоять здесь еще неделю.

В 2015 году Кабмин запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов  более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны.

В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов. "Это полностью мобильные лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного транспорта", – объяснял тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В июне 2018 года Омелян сообщил, что в Украине есть более 100 комплексов для автоматического взвешивания большегрузного транспорта, однако их хватает только на региональные дороги.

В июне 2020 года Криклий заявил, что в ближайшее время на дорогах Украины начнут функционировать 40 стационарных весовых комплексов.

19 августа президент Украины Владимир Зеленский сказал, что к габаритно-весовому контролю на украинских дорогах привлекут СБУ.

С сентября в Украине введен круглосуточный весовой контроль грузовиков.

Теги: транспорт, автомобили, штраф, Николаевская область, перевозки, грузовик, Укртрансбезопасность
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