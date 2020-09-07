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В Украине грузовые автомобили будут взвешивать круглосуточно – Мокан

Кабинет Министров Украины ввел круглосуточный весовой контроль грузового транспорта для того, чтобы не допустить разрушения автомобильных дорог. Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Василий Мокан.

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Контроль за отсутствием перегруза на грузовых автомобилях в Украине будут вести круглосуточно
Контроль за отсутствием перегруза на грузовых автомобилях в Украине будут вести круглосуточно
Фото: Укртрансбезпека / Facebook

На внеочередном заседании Кабинета Министров Украины было принято решение о круглосуточном взвешивании грузового транспорта сотрудниками "Укртрансбезопасности" совместно с Нацполицией, Службой безопасности Украины, Государственной фискальной Укравтодором службой и местными органами исполнительной власти.

Об этом 7 сентября на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Василий Мокан.

Новое правило прописано в проекте распоряжения "О мерах по недопущению разрушения автомобильных дорог".

Помимо общих мероприятий габаритно-весового контроля, предусмотрена закупка соответствующего оборудования и ремонт имеющихся специально оборудованных мест осуществления габаритно-весового контроля, уточнил Мокан.

https://www.facebook.com/Mokan.Vasyl/posts/367810534611925

В 2015 году Кабмин запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов  более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны. 

В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов. "Это полностью мобильные лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного транспорта", – объяснял экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В июне 2018 года Омелян сообщил, что в Украине есть более 100 комплексов для автоматического взвешивания большегрузного транспорта, однако их хватает только на региональные дороги.

3 июня 2020 года новый министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что для габаритно-весового контроля на дорогах Украины установят еще 25 новых комплексов взвешивания.

Теги: Кабинет Министров, автомобили, перевозки, дороги, грузовик, Укртрансбезопасность, Василий Мокан
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