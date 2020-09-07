В Украине грузовые автомобили будут взвешивать круглосуточно – Мокан

Кабинет Министров Украины ввел круглосуточный весовой контроль грузового транспорта для того, чтобы не допустить разрушения автомобильных дорог. Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Василий Мокан.

Контроль за отсутствием перегруза на грузовых автомобилях в Украине будут вести круглосуточно Фото: Укртрансбезпека / Facebook

На внеочередном заседании Кабинета Министров Украины было принято решение о круглосуточном взвешивании грузового транспорта сотрудниками "Укртрансбезопасности" совместно с Нацполицией, Службой безопасности Украины, Государственной фискальной Укравтодором службой и местными органами исполнительной власти.

Об этом 7 сентября на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Василий Мокан.

Новое правило прописано в проекте распоряжения "О мерах по недопущению разрушения автомобильных дорог".

Помимо общих мероприятий габаритно-весового контроля, предусмотрена закупка соответствующего оборудования и ремонт имеющихся специально оборудованных мест осуществления габаритно-весового контроля, уточнил Мокан.