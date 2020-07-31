За сутки в Украине насчитали более 500 тыс. грн штрафов за перегруз автомобилей – Криклий

30 июля инспекторы "Укртрансбезопасности" проверили более пяти тысяч грузовиков. Лидерами по количеству проверенных транспортных средств стали Киевская, Одесская и Херсонская области. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Криклий: За сутки в Украине составили 73 акта о нарушении габаритно-весовых параметров Фото: mtu.gov.ua

30 июля инспекторы "Укртрансбезопасности" совместно с Нацполицией Украины проверили 5064 грузовика, составили 73 акта о нарушении габаритно-весовых параметров, начислили более 500 тыс. грн санкций за перегрузки. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет пресс-служба Мининфраструктуры.

Лидерами по количеству проверенных транспортных средств стали Киевская, Одесская и Херсонская области. Самые большие штрафы начислены в Запорожской, Одесской и Черкасской областях, отмечено в сообщении.

Топ-5 нарушителей габаритно-весовых норм за предыдущие сутки:

На автодороге Н-30 – автомобиль САМС с перегрузкой на 80%. Общий вес транспортного средства составил 72,15 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – € 5481,30. На автодороге М-05 – автомобиль Mercedes-Benz с перегрузкой на 32%. Общий вес транспортного средства составил 52,7 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – € 561,60. На автодороге Т-1206 – автомобиль Volvo с перегрузкой на 18%. Общий вес транспортного средства составил 47,15 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – € 236,40. В городе Первомайск Николаевской области – автомобиль MAN с перегрузкой на 27%. Общий вес транспортного средства составил 50,60 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – € 162. В городе Первомайск Николаевской области – автомобиль MAN с перегрузкой на 22%. Общий вес транспортного средства составил 48,88 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – € 162.

В 2015 году Кабмин запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов – более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны.

24 июля Криклий сообщил, что в ближайшее время на дорогах Украины будут функционировать 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения.