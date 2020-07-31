За сутки в Украине насчитали более 500 тыс. грн штрафов за перегруз автомобилей – Криклий

30 июля инспекторы "Укртрансбезопасности" совместно с Нацполицией Украины проверили 5064 грузовика, составили 73 акта о нарушении габаритно-весовых параметров, начислили более 500 тыс. грн санкций за перегрузки. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет пресс-служба Мининфраструктуры.
Лидерами по количеству проверенных транспортных средств стали Киевская, Одесская и Херсонская области. Самые большие штрафы начислены в Запорожской, Одесской и Черкасской областях, отмечено в сообщении.
Топ-5 нарушителей габаритно-весовых норм за предыдущие сутки:
В 2015 году Кабмин запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов – более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны.
24 июля Криклий сообщил, что в ближайшее время на дорогах Украины будут функционировать 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения.