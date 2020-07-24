В Украине за месяц начислили более 21 млн грн штрафов за перегруз машин. Инфографика
С 22 июня по 24 июля в Украине насчитано 21,253 млн грн платы за габаритно-весовые нарушения в работе грузового автотранспорта. Об этом свидетельствует инфографика, составленная сайтом "Слово і діло" на основании данных транспортных ведомств страны. За указанный период было проверено почти 148 тыс. автомобилей.
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