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Инфографика

В Украине за месяц начислили более 21 млн грн штрафов за перегруз машин. Инфографика

С 22 июня по 24 июля в Украине насчитано 21,253 млн грн платы за габаритно-весовые нарушения в работе грузового автотранспорта. Об этом свидетельствует инфографика, составленная сайтом "Слово і діло" на основании данных транспортных ведомств страны. За указанный период было проверено почти 148 тыс. автомобилей.
 
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Теги: транспорт, Украина, автомобили, штраф, грузоперевозки, грузовик, нарушение
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