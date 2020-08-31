В Николаевской области фиксируется быстрый прирост числа заболевших COVID-19, сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

В Николаевской области ввели дополнительные карантинные ограничения. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Сегодня региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской ОГА приняла решение на время действия карантина запретить:

проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности);

дискотеки;

работу развлекательных заведений (ночных клубов);

деятельность заведений общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.).

Контроль над выполнением ограничений будут осуществлять сотрудники правоохранительных органов.

Как отметили в ОГА, в области фиксируется быстрый прирост числа заболевших COVID-19. Сейчас в регионе показатель заболеваемости за предыдущие 14 дней на 100 тыс. населения составляет 40,14 (при допустимом базовом уровне не более 40 на 100 тыс. населения).

22 июля Кабинет Министров издал постановление, согласно которому в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

27 августа Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине, которое начало действовать с 31 августа.

По состоянию на 31 августа количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 120 тыс., от коронавирусной инфекции скончалось 2557 человек, 57 114 выздоровели. Страна занимает 25-е место в мире по темпам распространения инфекции.

В Николаевской области зафиксировано 1252 случая коронавируса, умерло 28 человек.