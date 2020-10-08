"Коровы и свиньи живут в лучших условиях". Глава николаевского отделения партии "Наш край" Кормышкин рассказал, что ОГА запретила ремонт больницы

Отремонтировать отделение для больных COVID-19 предложили меценаты за свои деньги, но Николаевская облгосадминистрация запретила это делать, заявил глава партии "Наш край" в Николаевской области Юрий Кормышкин.

Председатель партии "Наш край" в Николаевской области Юрий Кормышкин на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций показал, в каких условиях лечат больных COVID-19. Видео его выступления опубликовано в YouTube политической силы.

Он обратился к и.о. председателя облгосадминистрации Татьяне Стахевич и сообщил, что ему запретили ремонтировать третье инфекционное отделение Областного центра лечения инфекционных заболеваний, и продемонстрировал соответствующее письмо.

Кормышкин с трибуны показал фотографии инфекционного отделения больницы.

фотогалерея ( 1 из 2) Фото: пресс-служба партии "Наш край" Фото: пресс-служба партии "Наш край"

"Что вы делаете? Мы из бюджета как бизнес не берем ни одной гривны. Лучше бы каждый из вас приехал в выходной день и помог перенести доски или еще что. Это же не в рекомендациях писать – запретить ремонт. Коровы и свиньи живут в лучших условиях, чем вы предлагаете людям, которые болеют COVID-19", – отметил политик.



Он напомнил о давлении на и.о. директора Областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Федорову за то, что в отделении начался ремонт.

ВИДЕО

Видео: НАШ КРАЙ Політична партія / YouTube

По состоянию на утро 8 октября общее количество инфицированных в Украине достигло 244 734. Число жертв болезни достигло 4690, выздоровели 108 233 пациентов.

В Николаевской области зарегистрировано 4154 случая коронавирусной инфекции.

В украинских больницах на сегодняшний день находятся более 20 тыс. человек с диагнозом COVID-19.