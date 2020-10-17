"Третьей попытки не будет". В ЦИК Украины сообщили, как на местных выборах испорченный бюллетень обменять на новый

Чтобы обменять на новый случайно испорченный бюллетень, избирателю нужно будет написать соответствующее заявление на имя члена избирательной комиссии, который выдавал бюллетень, рассказали в Центральной избирательной комиссии Украины.

Случайно испорченный бюллетень на выборах в местные советы можно будет заменить на новый, проинформировали в Центральной избирательной комиссии Украины.

"Случайно испортили бюллетень? У вас будет попытка №2. Достаточно написать заявление к члену избирательной комиссии (который выдавал бюллетень) и обменять испорченный бюллетень на новый. Третьей попытки не будет, поэтому просим постараться и заполнить с первого раза", – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

В ЦИК не исключали, что дополнительных бюллетеней для всех, кто сделает ошибку, может не хватить.

Кроме пометки напротив партии, избирателю нужно будет вписать номер кандидата в списке политсилы, отмечали в ЦИК.

Гражданская сеть "Опора" записала ролик, в котором показала, как правильно заполнять бюллетень.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

В Центризбиркоме Украины сообщали, что на местных выборах будут бюллетени шести цветов: на выборах депутатов Верховного Совета АР Крым, областного совета – голубые; районного совета – светло-зеленые; городского совета – светло-желтые; районного в городе совета – светло-серые; сельского, поселкового совета – кремовые, на выборах сельского, поселкового, городского головы – светло-розовые.