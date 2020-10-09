"Опора" показала, как правильно заполнять бюллетени на местных выборах. Видео

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

В Центризбиркоме Украины сообщали, что на местных выборах будут бюллетени шести цветов: на выборах депутатов Верховного Совета АР Крым, областного совета – голубые; районного совета – светло-зеленые; городского совета – светло-желтые; районного в городе совета – светло-серые; сельского, поселкового совета – кремовые, на выборах сельского, поселкового, городского головы – светло-розовые.