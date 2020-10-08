На одно мэрское кресло в Украине в среднем претендуют семь кандидатов – КИУ

Больше всего желающих занять кресло мэра Одессы – 23 кандидата, в Ужгороде на должность городского головы претендуют 22 человека, в Киеве – 20. Меньше всего зарегистрировано кандидатов на должность градоначальника Ивано-Франковска – пять. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

В Украине 2814 кандидатов зарегистрировались на должности мэров 370 городов, таким образом, на местных выборах за пост одного городского головы в среднем будут соревноваться семь кандидатов. Об этом 8 октября сообщил Комитет избирателей Украины в Facebook.

Больше всего желающих занять кресло мэра Одессы (23 кандидата), в Ужгороде зарегистрировались 22 кандидата, в Киеве – 20. Меньше всего претендентов на должность городского головы Тернополя – девять кандидатов, в Чернигове – семь, в Ивано-Франковске – пять, сказано в сообщении.

"Наибольшее количество кандидатов на должности городских голов зарегистрировано в Луганской области (в среднем 22 кандидата на должность одного городского головы) и в Киеве (20 кандидатов на должность городского головы). Также значительное количество претендентов в мэры в Житомирской (в среднем 10 кандидатов), Черкасской и Днепропетровской областях (по девять кандидатов). Наименьшая конкуренция – в Черниговской области (по пять кандидатов на одно место) и в Хмельницкой области (по четыре кандидата)", – уточнили в КИУ.

По сравнению с местными выборами 2015 года общее количество кандидатов почти не изменилось – по семь человек на одно место. Однако в отдельных городах отмечается существенная разница – уменьшилось количество претендентов на должность городского головы Киева – с 28 кандидатов до 20, в Днепре – с 31 до 17 кандидатов, в Одессе – с 42 до 23 кандидатов.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.