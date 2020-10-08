УДАР, "Слуга народа" и "Батьківщина" уже договорились о формировании большинства в новом Киевсовете – Лерос

Будущая коалиция в Киевсовете не могла бы сформироваться "без полной поддержки" президента Владимира Зеленского, считает исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" внефракционный нардеп Гео Лерос.

Будущая коалиция в Киевском городском совете после местных выборов 25 октября будет сформирована партиями УДАР, "Слуга народа" и "Батьківщина", заявил 7 октября в эфире телеканала "Прямий" исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" внефракционный нардеп Гео Лерос.

По словам политика, созданием этого депутатского объединения в Киевсовете непосредственно занимаются Офис президента, а также бывшие соратники экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

"Объясню, почему: списками "Слуги народа" и "Батьківщини" занимались [депутат нынешнего Киевсовета] Алла Шлапак и [бывший депутат Киевского горсовета] Денис Комарницкий – "молодая команда" Черновецкого. Что касается "Слуги народа", то это делали Комарницкий вместе с [главой Офиса президента Андреем] Ермаком и [нардепом от "Слуги народа" Николаем] Тищенко. Отдельно "Батьківщини" – Алла Шлапак и Денис Комарницкий. Поэтому будущая коалиция, которую мы увидим, однозначно, будет успешно голосовать за те или иные законы", – подчеркнул Лерос.

Он добавил, что такая будущая коалиция в Киевсовете не могла бы сформироваться "без полной поддержки" президента Владимира Зеленского.

Лерос убежден, что сейчас в стране можно наблюдать "полную безнаказанность и полное отсутствие борьбы с коррупцией как со стороны Офиса президента, так и со стороны различных правоохранительных органов". По его словам, все это происходит благодаря "крышеванию Зеленским всего незаконного, что происходит в государстве".

Фракция "Слуга народа" исключила Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил главе Офиса президента Украины Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

30 сентября Лерос заявил, что получил от офицера СБУ шесть часов аудиозаписей, на которых Комарницкий и Тищенко якобы обсуждали, как напасть на него и еще на одного нардепа.

2 октября Лерос опубликовал первое аудио этих разговоров. По утверждению Лероса, запись раскрывает, как Зеленский и Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого. Тищенко в ответ на публикацию Лероса заявил, что "эти пленки даже на фейк не тянут".

Во второй части аудиозаписей, которую нардеп обнародовал 7 октября, якобы Тищенко и Комарницкий говорили о поддержке действующего мэра Киева Виталия Кличко и нападении на Лероса.