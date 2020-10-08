ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

УДАР, "Слуга народа" и "Батьківщина" уже договорились о формировании большинства в новом Киевсовете – Лерос

Будущая коалиция в Киевсовете не могла бы сформироваться "без полной поддержки" президента Владимира Зеленского, считает исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" внефракционный нардеп Гео Лерос.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гео Лерос рассказал о договоренностях по коалиции в будущем Киевсовете
Гео Лерос рассказал о договоренностях по коалиции в будущем Киевсовете
Скриншот: Телеканал Прямий / YouTube

Будущая коалиция в Киевском городском совете после местных выборов 25 октября будет сформирована партиями УДАР,  "Слуга народа" и "Батьківщина", заявил 7 октября в эфире телеканала "Прямий" исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" внефракционный нардеп Гео Лерос.

По словам политика, созданием этого депутатского объединения в Киевсовете непосредственно занимаются Офис президента, а также бывшие соратники экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

"Объясню, почему: списками "Слуги народа" и "Батьківщини" занимались [депутат нынешнего Киевсовета] Алла Шлапак и [бывший депутат Киевского горсовета] Денис Комарницкий – "молодая команда" Черновецкого. Что касается "Слуги народа", то это делали Комарницкий вместе с [главой Офиса президента Андреем] Ермаком и [нардепом от "Слуги народа" Николаем] Тищенко. Отдельно "Батьківщини" – Алла Шлапак и Денис Комарницкий. Поэтому будущая коалиция, которую мы увидим, однозначно, будет успешно голосовать за те или иные законы", – подчеркнул Лерос.

Он добавил, что такая будущая коалиция в Киевсовете не могла бы сформироваться "без полной поддержки" президента Владимира Зеленского.

Лерос убежден, что сейчас в стране можно наблюдать "полную безнаказанность и полное отсутствие борьбы с коррупцией как со стороны Офиса президента, так и со стороны различных правоохранительных органов". По его словам, все это происходит благодаря "крышеванию Зеленским всего незаконного, что происходит в государстве".

Фракция "Слуга народа" исключила Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил главе Офиса президента Украины Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

30 сентября Лерос заявил, что получил от офицера СБУ шесть часов аудиозаписей, на которых Комарницкий и Тищенко якобы обсуждали, как напасть на него и еще на одного нардепа.

2 октября Лерос опубликовал первое аудио этих разговоров. По утверждению Лероса, запись раскрывает, как Зеленский и Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого. Тищенко в ответ на публикацию Лероса заявил, что "эти пленки даже на фейк не тянут".

Во второй части аудиозаписей, которую нардеп обнародовал 7 октября, якобы Тищенко и Комарницкий говорили о поддержке действующего мэра Киева Виталия Кличко и нападении на Лероса.

Теги: Киев, УДАР, выборы, Киевсовет, горсовет, коалиция, Владимир Зеленский, Гео Лерос, Слуга народа, Андрей Ермак, Денис Комарницкий, Алла Шлапак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
У Жогло из шоу "Вар'яти" родился долгожданный сын
У Жогло из шоу "Вар'яти" родился долгожданный сын
"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv с откровенном наряде обсуждают в Instagram
"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv с откровенном наряде обсуждают в Instagram
Пономарев рассказал, когда станет дедом
Пономарев рассказал, когда станет дедом
Сестра Комарова родила дочь и показала первые фото новорожденной
Сестра Комарова родила дочь и показала первые фото новорожденной
"Можно высмаркивать носик". Фреймут рассказала о правилах поведения за столом и пользовании тканевой салфеткой
"Можно высмаркивать носик". Фреймут рассказала о правилах поведения за столом и пользовании тканевой салфеткой
Спустя полтора месяца после родов Перри стала судьей шоу American Idol
Спустя полтора месяца после родов Перри стала судьей шоу American Idol
Окружение Мэри-Кейт Олсен рассказало о ее личной жизни после развода с братом Саркози
Окружение Мэри-Кейт Олсен рассказало о ее личной жизни после развода с братом Саркози
Модель с 13-м размером груди Кузнецова снялась с актерами "Дизель Студио". Фото
Модель с 13-м размером груди Кузнецова снялась с актерами "Дизель Студио". Фото
  Sestra. Брежнева презентовала песню, написанную Меладзе. Аудио
  Sestra. Брежнева презентовала песню, написанную Меладзе. Аудио
В пижамах и босиком. Осадчая поделилась домашним снимком с мужем
В пижамах и босиком. Осадчая поделилась домашним снимком с мужем
"Могу обосновать каждую оценку". Яма рассказал, как оценивает выступления пар на "Танцах со звездами"
"Могу обосновать каждую оценку". Яма рассказал, как оценивает выступления пар на "Танцах со звездами"
"Эти ботинки были созданы для спасения Земли". 82-летнюю Фонду раскритиковали за фото в ботфортах
"Эти ботинки были созданы для спасения Земли". 82-летнюю Фонду раскритиковали за фото в ботфортах
"Не стесняйся". Леди Гага снялась топлес
"Не стесняйся". Леди Гага снялась топлес
"Хорошего педагога никакие гаджеты не заменят". Ноябрев высказался об образовании в период пандемии
"Хорошего педагога никакие гаджеты не заменят". Ноябрев высказался об образовании в период пандемии
Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров
Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров
Кидман показала закулисье совместных съемок с Грантом
Кидман показала закулисье совместных съемок с Грантом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS