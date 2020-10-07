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Тищенко попросил у СБУ охрану для Лероса

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко обратился к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой обеспечить нардепу Лероса государственную охрану.

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Тищенко считает все пленки Лероса фейком
Тищенко считает все пленки Лероса фейком
Фото: Николай Тищенко / Facebook

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко попросил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова обеспечить его бывшему коллеге по фракции нардепа Гео Леросу государственную охрану. Об этом он написал 7 октября в своем Telegram.

Тищенко уточнил, что отправил запрос в СБУ для предоставления охраны Леросу 6 октября.

"Чтоб наш "павший птенчик" был в безопасности, когда станет ненужным для своих кукловодов", – отметил нардеп и опубликовал депутатское обращение Баканову.

Нардеп подтвердил факт передачи запроса в комментарии изданию "Страна".

"Как гуманный человек, я обратился к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой обеспечить Леросу государственную охрану, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Или если возникнет у Лероса очередная "гениальная" идея поджечь собственный автомобиль, или еще что сделать ради пиара", – пояснил он.

Тищенко прокомментировал второй пакет аудиозаписей Лероса, в которых фигурируют якобы он и бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий. Он назвал их фейком и попыткой помешать "команде президента [Украины Владимира Зеленского]" одержать победу на местных выборах в Киеве.

"Как и предыдущие пленки, вторая серия является фейком. Это инструмент влияния на меня как на главу киевской организации партии "Слуга народа", – сказал Тищенко.

30 сентября Лерос заявил, что получил от офицера СБУ шесть часов аудиозаписей, на которых Комарницкий и Тищенко якобы обсуждали, как напасть на него и еще на одного нардепа.

2 октября Лерос опубликовал первое видео этих разговоров. По утверждению Лероса, аудиозапись раскрывала то, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого.

Тищенко в ответ на публикацию Лероса заявил, что "эти пленки даже на фейк не тянут".

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сказала, что на пленках зафиксирован разговор лиц, не имеющих никакого отношения к Офису президента.

Во второй части аудиозаписей якобы Тищенко и Комарницкий говорили о поддержке действующего мэра Киева Виталия Кличко и нападении на Лероса.

Фракция "Слуга народа" исключила Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил главе Офиса президента Украины Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из своего состава за критику президента, поскольку таким образом он перешел "красную линию".

Теги: СБУ, коррупция, нападение, Киевсовет, Владимир Зеленский, безопасность, Гео Лерос, Николай Тищенко, Слуга народа, охрана, Денис Комарницкий
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