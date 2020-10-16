Порошенко: Как шапито с артистами-недоучками – не высокое искусство, так и опрос от Зеленского – не демократия

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского провести 25 октября всеукраинский опрос ставит под сомнение способность и желание действующей власти обеспечить честные местные выборы, заявил пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинский опрос не поможет действующей власти на местных выборах. Об этом сегодня заявил пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время выступления в Ровно, которое транслировалось на его странице в Facebook.

"Действующей власти не помогут сомнительные манипуляционные опросы, которые противоречат избирательному законодательству. В Офисе президента кто-то сказал, что этот опрос вроде и есть демократия. Это неправда и манипуляция. Подобно тому, как шапито с артистами-недоучками – не высокое искусство, опрос от Зеленского – не демократия. Это – предложение "95 квартала" доверчивым избирателям еще раз сыграть в наперстки. Следите за руками. В прошлом году состоялся грандиозный политический обман в истории Украины. Причем дважды – во время президентских и парламентских выборов. И сейчас они на закате своей незаслуженной славы хотят сделать это в третий раз", – подчеркнул Порошенко.

По его мнению, президент пытается агитировать за свою политическую силу.

"То, что предложил Зеленский, – это технология. Это форма завуалированной незаконной агитации за "слуг народа", которая в нарушение закона должна происходить в день проведения выборов… Пришло время, когда власть не вопросы должна задавать, а нести ответственность. Не спрашивать, а отвечать – за расходы из фонда COVID-19 и сделанное за полтора года. И за несделанное – тоже", – отметил Порошенко.

По его мнению, инициатива Зеленского ставит под сомнение способность и желание действующей власти обеспечить честные выборы.

"Тем эта властная команда отличается от нашей, которая в условиях российской агрессии обеспечила три образцовые избирательные кампании – парламентскую в 2014-м, местные выборы 2015-го и президентские прошлого года", – резюмировал пятый президент Украины.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Позже стало известно, что в опрос будут включены следующие вопросы:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелобольных?

Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сказала, что организацией всеукраинского опроса будут заниматься общественная организация и социологи, а заплатят за его проведение меценаты.