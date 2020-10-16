Из-за низкой явки результаты местных выборов могут быть непредсказуемыми. Преимущество получат те, кто мобилизует своих избирателей

За неделю до окончания предвыборной агитации страна приготовилась к очередному усилению карантина. При таких условиях многие прогнозируют явку в районе 35–40%. А в отдельных городах – вообще в районе 30%.

При такой явке результаты выборов могут быть самыми непредсказуемыми. Преимущество получат те партии/кандидаты, которые смогут мобилизовать и привести на участки своих избирателей.

Каждая партия действует по-разному.

Зеленский пытается мобилизовать своих избирателей опросом, ЕС – продвигает общенациональную идею "не дадим потерять независимость", ОПЗЖ катается к Путину...

Непарламентские партии пошли другим путем – выбрали свою группу избирателей и работают с ними напрямую. Такой себе "офлайновый таргетинг" XXI века.

Так, "Наш край" работает с предпринимателями и малыми фермерами, радикалы Ляшко – с селянами. Партия "За майбутнє" пошла гендерно-электоральным путем, разработав отдельную специализированную избирательную программу для женщин, организовав массированную точечную работу женщин-депутатов в регионах.

"Свобода" работает с ветеранами АТО, а "Батьківщина" – с малообеспеченными.

Такой подход позволяет каждой партии не только "удерживать" свое электоральное поле, но и наращивать сторонников за счет наиболее мотивированных избирателей, с которыми провелась персональная работа. Думаю, именно такой подход станет основным трендом последней недели кампании.

И победу получат те партии, которые смогут кластерно активизировать избирателей, доведя их в последующем на избирательные участки.

Очень скоро увидим, у кого это получится лучше.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора