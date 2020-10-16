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"Надо сделать все, чтобы выборы прошли безопасно для здоровья киевлян". Кличко поддержал волонтеров, которые будут раздавать маски

Общественные организации призвали кандидатов в мэры Киева помочь обеспечить избирателей масками в день голосования на местных выборах 25 октября. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что вместе с братом поддержит эту инициативу.

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Виталий Кличко: Я уже поговорил с братом сегодня. Владимир готов перечислить на волонтерскую акцию 100 тыс. грн
Виталий Кличко: Я уже поговорил с братом сегодня. Владимир готов перечислить на волонтерскую акцию 100 тыс. грн
Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал акцию волонтеров "Безопасный выбор", сообщает сайт политика.

Сегодня общественные организации обратились к кандидатам в мэры столицы и призвали собрать деньги на маски, которые волонтеры будут раздавать возле избирательных участков в день местных выборов 25 октября. 

"Конечно, как я уже сказал, надо сделать все, чтобы выборы прошли безопасно для здоровья киевлян. И город об этом заботится. Что касается акции – это хорошо, когда все – и власть, и волонтеры, и неравнодушные граждане – объединяют свои усилия. Я думаю, это правильная акция. Потому что все избиратели должны прийти на участки в масках, иметь возможность продезинфицировать руки. Чувствовать себя безопасно. Я уже поговорил с братом сегодня. Владимир готов перечислить на волонтерскую акцию 100 тыс. грн. И, думаю, найдется еще немало людей, которые присоединятся к такой инициативе. Я – тоже", – сказал Кличко.

Инициатива реализуется без политической агитации – кандидаты могут помочь или отправив деньги, или изготовив маски по шаблону, отметила волонтер и соучредитель инициативы "Безопасный выбор" Ольга Клиновская.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 455 больных коронавирусной инфекцией, умерли 22 человека. Всего коронавирус унес жизни 557 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 29 412, сообщил сегодня мэр Киева Виталий Кличко.

Теги: Владимир Кличко, Киев, Виталий Кличко, здоровье, местные выборы, коронавирус, маски, маска
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