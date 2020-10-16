Волонтеры обратились к кандидатам в мэры с инициативой обеспечить киевлян масками на выборах

Инициатива реализуется без политической агитации – кандидаты могут помочь или отправив деньги, или изготовив маски по шаблону, отметила волонтер и соучредитель инициативы "Безопасный выбор" Ольга Клиновская.

Ольга Клиновская (слева): Мы должны быть уверены, что это не будет агитация, а что это будут маски, которые согласованы нами Фото: interfax.com.ua

Активисты и волонтеры инициативы "Безопасный выбор" на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" призвали кандидатов в мэры Киева помочь обеспечить медицинскими масками жителей столицы, которые придут на избирательные участки.

Они рассказали, что отправили всем участникам кампании письмо с призывом поддержать инициативу.

"Мы решили сделать выборы более безопасными и обеспечить граждан, которые пойдут на выборы, масками – в случае, если они их забудут. Это наша общественная инициатива и мы обращаемся к каждому кандидату в мэры: помогите, давайте сделаем все возможное, чтобы мы могли по максимуму обеспечить граждан, – рассказала волонтер и соучредитель инициативы "Безопасный выбор" Ольга Клиновская. – Наша инициатива реализуется без всякой политической агитации. Кандидаты могут помочь нам или отправив средства, или изготовив маски по нашему шаблону. Мы должны быть уверены, что это не будет агитация, а что это будут маски, которые согласованы нами и которые мы будем распространять в день голосования".

В "Безопасном выборе" уже сейчас готовы обеспечить масками и волонтерами около 100 из тысячи избирательных участков Киева.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 455 больных коронавирусной инфекцией, умерли 22 человека. Всего коронавирус унес жизни 557 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 29 412, сообщил сегодня мэр Киева Виталий Кличко.