Минздрав Украины работает над открытием временных госпиталей для пациентов с COVID-19

Сейчас в Украине с коронавирусом госпитализировано более 22 тыс. пациентов, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов: Мы уже две-три недели работаем над вопросом открытия мобильных госпиталей Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Министерство здравоохранения Украины работает над открытием временных госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на брифинге 16 октября сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы уже две-три недели работаем над вопросом открытия мобильных госпиталей: сколько времени нам нужно, что для этого нужно и на какой территории мы их можем развернуть, если ситуация будет еще более напряженная с точки зрения госпитализаций и койко-мест, предусмотренных в наших учреждениях здоравоохранения", – сказал министр.

Он подчеркнул, что число мест для пациентов с COVID-19 ограничено – это 52 тыс. коек. По словам министра сейчас в Украине с коронавирусом госпитализировано 22 240 пациентов.

Степанов сказал, что сейчас "не стоит вопрос, что мы пошли разворачивать госпитали".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 16 октября в Украине зафиксирован 287 231 случай коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.