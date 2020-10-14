"Сука, бля, степлер". В Украине автор легендарного мема идет на выборы

В 2008 году в сети завирусилось видео, на котором тогдашний диктор новостей ивано-франковской телерадиокомпании "3-Студия" Руслан Фармус матерится во время записи выпуска. Сейчас он стал кандидатом на пост главы Тысменицкой территориальной общины (Ивано-Франковская область) от партии "Батьківщина".

Заместитель генерального директора областного телевидения "Галичина" Руслан Фармус баллотируется на пост главы Тысменицкой территориальной общины (Ивано-Франковская область) от партии "Батьківщина". Об этом он сообщил в своем Facebook 3 октября.

Фармус в разное время занимал посты заместителя председателя Тысменицкой райгосадминистрации и заместителя председателя Тысменицкого районного совета.

Но больше всего он известен по работе диктором телерадиокомпании "3-Студия". В 2008 году в сети завирусилось видео со съемок одного из выпуска новостей при участии Фармуса, во время которого он разразился матами из-за неисправного суфлера. Видео со съемок опубликовано на YouTube-канале TosterBrat.

"Сука, бля, й...баный цейво... Той, бля, степлер, нах...й. Суфлер, бля, еб...ный, нах...й. Я, бля, х...ярю, х...ярю, а оно не идет", – жаловался он.

ВИДЕО

Видео: TosterBrat / YouTube