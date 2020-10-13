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13 октября, 2020
 
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Кандидат в мэры Киева Притула рассказал, что будет делать, если проиграет выборы

По словам украинского шоумена и кандидата на пост мэра Киева Сергея Притулы, накануне принятия решения о намерении баллотироваться на пост мэра Киева, у него состоялся разговор с руководством "Нового канала".

 
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Притула: Когда я определился с походом на мэрство, у меня была встреча с руководством "Нового канала"
Притула: Когда я определился с походом на мэрство, у меня была встреча с руководством "Нового канала"
Фото: Сергій Притула / Facebook

Украинский телеведущий, а сейчас кандидат на пост мэра Киева Сергей Притула в интервью, которое вышло 12 октября на YouTube-канале ведущего Анатолия Анатолича "Зе Интервьюер"заявил, что продолжит работать на "Новом канале", если проиграет выборы.

"В этом году, когда я определился с походом на мэрство, у меня была встреча с руководством "Нового канала", во время которой я рассказал собственное видение событий, которое сводилось к следующему – в случае, если произойдет форс-мажор и я не становлюсь городским головой Киева, мы двигаемся в обычном режиме", – сообщил Притула.

Он заявил, что в случае победы на выборах, будет вынужден отойти от медийных дел. 

ВИДЕО
Видео: Зе Интервьюер / YouTube

Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем", талант-шоу "Украина слезам не верит" на "Новом канале" и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим. 

11 августа Притула объявил, что идет в мэры Киева от партии "Голос". Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Теги: Киев, выборы, Сергей Притула
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