  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут

Украинский шоумен и кандидат на пост мэра Киева Сергей Притула считает, что его экс-коллега телеведущая Ольга Фреймут сделала несколько шагов, которые сделали невозможным их общение.

Украинский телеведущий, а сейчас кандидат на пост мэра Киева Сергей Притула в интервью, которое вышло 12 октября на YouTube-канале ведущего Анатолия Анатолича "Зе Интервьюер", заявил, что не общается со своей экс-коллегой телеведущей Ольгой Фреймут.

"У меня очень простой принцип – если ты ко мне по-людски, то и я к тебе по-людски. Ольга Михайловна за последние семь лет совершила несколько шагов, которые сделали невозможным наше общение. Я не могу общаться с человеком, которому не доверяю. При этом со своей стороны я никогда не делал вещей, которые бы позволили сомневаться в моей искренности и дружеской позиции", – рассказал Притула.

По его словам, все началось после того, как Фреймут перешла с "Нового канала" на "1+1".

"А за три дня до этого клялась, что мы будем работать в [шоу на "Новом канале"] "Хто зверху?" и это ее решение сорвало подготовку к съемкам нового сезона. А позже произошла очень некорректная история со стороны Оли, когда она выставила в Instagram мое личное сообщение, которое я ей адресовал", – рассказал он.

Притула сообщил, что эта история произошла примерно два с половиной года назад.

"Я с семьей летел за границу и в Стамбуле на пересадке с малым записал видос Ольке – поздравил с днем рождения: 30 секунд это была компиментарная история, а еще 30 секунд я ее троллил. И когда Оля взяла это видео, практически личное, вырезала половинку и выставила в Instagram под таким соусом: "Смотрите, как Притула по мне сохнет", я для себя сделал выводы и после этого перестал контактировать", – объяснил он.

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Видео: Зе Интервьюер / YouTube

Притула и Фреймут – бывшие коллеги. Они вместе работали в эфире утренней программы "Подъем" на "Новом канале". Передача выходила с 17 июня 1999 года по 27 июня 2014-го.

С 2012 году в течение первых трех сезонов Притула и Фреймут вели шоу "Хто зверху?" на "Новом канале". После ухода Фреймут ее место заняла российская ведущая Екатерина Варнава, а начиная с седьмого сезона ведущей проекта стала украинская артистка Леся Никитюк.