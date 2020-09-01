"Тебе очень идет материнство!". Притула публично обратился к жене

Украинский шоумен Сергей Притула в день пятилетия брака с женой Екатериной заявил, что делает все, чтобы супруге не стыдно было "выйти с ним в люди".

Украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула опубликовал в Facebook пост по случаю пятилетия семейной жизни с супругой Екатериной.

"За пять лет после свадьбы я отработал 600 концертов по всему миру, снялся в +/- 300 телепрограммах на трех каналах, поправился на пять килограммов и какого-то черта поседел на бороде", – признался он.

Далее шоумен перечислил перемены и виды деятельности своей жены.

"Ты родила дочь и поставила брекеты! Ну, это кроме того, что ходила на работу и закрывала несколько проектов на параллельных курсах. Ну и еще занималась ремонтами, чтобы у нас было уютное гнездышко. Чтобы дети были сыты, умыты, прекрасно одеты – тоже занималась. Отпуск планировала. Напоминала, когда день рождения у кого-то из родственников (моих). Научилась готовить то, чего раньше не умела, но знала, что я такое люблю. А главное, всегда была рядом в важные моменты", – рассказал Притула.

Он отметил, что с каждым годом его жена становится красивее и мудрее.

"И еще, тебе очень идет материнство! Мне остается мелочь – делать все, чтобы тебе было не стыдно со мной "выйти в люди"!" – заявил он.

Притула – отец двоих детей. От первого брака с женой Юлией у него есть сын Дмитрий. В 2015 году шоумен женился во второй раз. Его избранницей стала Екатерина Сопельник. Летом 2017 года у супругов родилась дочь Соломия.