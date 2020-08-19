Бульвар Шоубиз
 
19 августа, 2020
 
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Притула заявил, что уйдет из "Вар'яти-шоу" и завершит карьеру актера

Украинский шоумен Сергей Притула заявил, что уйдет из "Вар'яти-шоу" как его глава, редактор и актер.

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Притула: Это тот шаг, который мне немного трудно делать
Притула: Это тот шаг, который мне немного трудно делать
Фото: Сергій Притула - офіційна сторінка / Facebook

Украинский шоумен Сергей Притула завершает карьеру актера. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Я объявлю о своем выходе из "Вар'яти-шоу" и окончании своей актерской карьеры. Это тот шаг, который мне немного трудно делать, учитывая, что я 10 лет отдал этому коллективу и развитию украиноязычного юмора", – заявил Притула.

По словам шоумена, его "лебединой песней" в проекте станут съемки в последнем сезоне "Вар'ятов" на "Новом канале".

"После чего ребята пойдут в самостоятельное плавание, я выхожу из коллектива и как глава, и как редактор, и как актер", – объяснил он.

Проект "Вар'яти-шоу" стартовал в 2010 году в Тернополе. 2 ноября 2016-го состоялась премьера шоу в эфире "Нового канала".

11 августа Притула объявил, что идет в мэры Киева от партии "Голос".

Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем", талант-шоу "Украина слезам не верит" на "Новом канале" и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим. 

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября. Волеизъявление обойдется госбюджету в 2,25 млрд грн.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок. От правящей партии "Слуга народа" на выборы пойдет депутат Ирина Верещук.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в конце июля, за Кличко на мэрских выборах готовы проголосовать 41,7% киевлян, которые определились и намерены прийти на участки. Притула набрал бы 11,6% голосов, Верещук – 9,4%, бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский – 9%, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко – 5,4%, экс-глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов – 4,5%, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович – 3,5%, экс-мэр Киева Александр Омельченко – 3,3%.

Теги: Украина, волонтер, карьера, актер, Сергей Притула, шоумен
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